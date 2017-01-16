Более десяти жилых домов разрушено при падении Boeing под Бишкеком

Бишкек, 16 января. Потерпевший крушение близ столицы Киргизии грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines разрушил не менее десяти домов в расположенном поблизости от аэропорта дачном поселке. По данным МЧС Киргизии, в настоящее время количество погибших при падении воздушного судна превысило 30 человек.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара на месте падения самолета. Точное количество погибших остается неизвестным. Самолет рухнул менее чем в двух километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас».

По предварительным данным, крушение произошло из-за погодных условий в окрестностях аэропорта — известно, что ночью в Бишкеке и по всей Чуйской области был сильный туман, который мог помешать нормальному приземлению.