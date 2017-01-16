Российские ученые нашли эффективную замену платине в топливных элементах

Омск, 16 января. Научные сотрудники Новосибирского государственного университета и Института неорганической химии Сибирского отделения РАН выработали соединение кобальта и иридия, которое способно стать ускорителем в топливных элементах, заменив в них баснословно дорогую платину. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба НГУ.

Согласно информации пресс-службы, химический элемент иридий в целом дешевле в два раза. При добавлении в раствор другого элемента кобальта цена катализатора еще больше уменьшается.

Сплав двух неблагородных металлов работает по аналогии с платиной, поэтому получается тот же самый эффект, но при меньших затратах. Кроме того, служит он продолжительное время, сообщает ТАСС.