Шкуру белого медведя пытались продать браконьеры в Хабаровске

Хабаровск, 16 января. При попытке продажи шкуры белого медведя в Хабаровском крае были задержаны несколько человек, промышлявших браконьерством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Предполагаемые преступники были задержаны с поличным, сейчас они находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Добавим, что белый медведь занесен в Красную книгу, стоимость его шкуры на «черном рынке» доходит до 2 млн рублей. Задержанным злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.



