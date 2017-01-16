Число жертв авиакатастрофы Boeing-747 под Бишкеком возросло до 28 человек

Бишкек, 16 января. Число жертв в авиакатастрофе Boeing-747 авиационной компании Turkish Airlines вблизи с воздушной гаванью «Манас» в Киргизии возросло до 28 человек. Об этом сегодня сообщают местные СМИ, ссылаясь на свои источники.

В настоящее время на место трагедии прибыл премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, самолет потерпел крушение сегодня утром. Сообщалось о 20 погибших при крушении грузового самолета на два жилых дома.

После авиакатастрофы самолет Boeing вспыхнул. Скорая помощь в течение некоторого времени не могла начать работу из-за возгорания. В настоящее время пожар ликвидирован. По некоторым данным, среди жертв крушения есть дети.