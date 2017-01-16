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Известный российский шеф-повар погиб в ДТП в Приморье
Происшествия

Известный российский шеф-повар погиб в ДТП в Приморье

Сегодня 7:33
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Известный повар российский шеф-повар разбился в ДТП в Приморье

Владивосток, 16 января. Известный шеф-повар из Владивостока и лауреат многочисленных кулинарных конкурсов Илья Посохин погиб в воскресенье вечером за рулем собственного автомобиля. Смертельное ДТП произошло в Анучинском районе Приморья.

«ДТП произошло накануне около девяти вечера в Анучинском районе Приморского края», — сообщили в местных правоохранительных органах.

На данный момент известно, что автомобиль Toyota Premio, на которой ехал Илья Посохин со своим пассажиром, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Tino. В результате столкновения Посохин погиб на месте, его пассажир и люди, находившиеся во встречной машине были госпитализированы, передает Life.ru.

Илья Посохин был известным в России шеф-поваром, участвовал в телепроекте «Адская кухня», был многократным призером Кремлевских международных кулинарных соревнований и других конкурсов.

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Валентин Меликов
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