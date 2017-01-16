Ученые рассказали об опасности выброшенных гаджетов

Нью-Йорк, 16 января. Выброшенные гаджеты представляют опасность для окружающей среды и для здоровья проживающих рядом людей. К такому выводу пришла изучающая экологическую обстановку в Восточной Азии группа ученых из Университета ООН.

Проанализировав состояние здоровья жителей наиболее захламленных выброшенными гаджетами районов земного шара, ученые затрубили тревогу. Оказывается, у живущих в этих районах людей наблюдается ухудшение работы многих внутренних органов, в том числе почек, печени и легких. Также ученые отмечают патологии в развитии детей, нарушение психического состояния и даже повышение риска бесплодия.

По данным исследователей, наибольшему риску подвергаются жители Восточной Азии. Поскольку именно этот регион лидирует по количеству не утилизированных технических отходов.