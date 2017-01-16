Трамп оценил действия России в Сирии

16 Января 2017 07:08 47

Нью-Йорк, 16 января. «Это очень плохо», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос репортеров, попросивших избранного президента США оценить решение РФ вмешаться в конфликт в Сирии.

Как пишут британская Times и немецкая Bild, без пяти минут президент Соединенных Штатов дал оценку и действующей американской администрации. Трамп заявил, что у США были все козыри на руках, однако ничего предпринято не было.

«Теперь уже слишком поздно», — резюмировал республиканец. «Это очень ужасная ситуация — Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации», — сказал в заключении избранный президент США.