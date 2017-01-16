Крушение Boeing под Бишкеком: один из членов экипажа самолета выжил

Бишкек, 16 января. Один из членов разбившегося в пригороде Бишкека грузового Boeing выжил, остальные трое — погибли. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на МЧС Киргизии.

Кроме того, как передает Reuters, ссылаясь на правительство государства, на месте падения в дачном поселке обнаружены тела 15 погибших — девяти взрослых людей и шести детей. Травмы разной степени тяжести получили пятеро, которые были доставлены в медицинские учреждения.

Как отмечают в спасательном ведомстве, число жертв трагедии может увеличится — на месте катастрофы полыхает пожар, поэтому нет возможности приступить в полноценному исследованию места падения.

Напомним, что Boeing-747 компании «Турецкие авиалинии» потерпел крушение при подлете к бишкекскому аэропорту «Манас» сегодня утром. Самолет совершал рейс по маршруту Гонконг — Бишкек.

Добавим, что из-за катастрофы аэропорт прекратил свою работу.

