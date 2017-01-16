Роскомнадзор изменит способ блокировки запрещенных сайтов

Москва, 16 января. Роскомнадзор получит новые полномочия, которые позволят ведомству определять способ блокировки попавших в черный список сайтов. Об этом сообщает газета «Известия».

Благодаря нововведению Роскомнадзор сможет защитить законопослушные сайты, которые оказались на одном интернет адресе (IP) с сайтами нарушителями. В настоящее время решение о способе блокировки попавшего в черный список интернет-ресурса каждый оператор связи определяет для себя самостоятельно. При этом сайт часто блокируется по электронному IP-адресу, который может использоваться множеством других, законопослушных ресурсов.

Чтобы не допустить «попутной блокировки» ни в чем не виноватых сайтов Роскомнадзор сможет выбирать способ, которым будут блокироваться попавшие в черный список ресурсы. По данным издания, Минкомсвязи России уже подготовило соответствующие поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».