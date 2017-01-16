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Трамп обещает грандиозную инаугурацию своим противникам
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Трамп обещает грандиозную инаугурацию своим противникам

Сегодня 6:46
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Трамп обещает грандиозную инаугурацию своим противникам

Нью-Йорк, 16 января. «День инаугурации будет еще масштабнее, чем ожидалось», — пообещал в Twitter без пяти минут президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Как пишет ТАСС, на церемонию вступления в должность главы государства будет потрачено более 100 миллионов долларов, безопасность в Вашингтоне 20 января будут обеспечивать более 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Власти ожидают, что в столицу США приедут как минимум 800 тысяч гостей.

К слову, подготовка к церемонии инаугурации проходит на фоне акций протеста против будущего хозяина Белого дома, а также заявлений видных политиков, отказывающихся присутствовать у здания Конгресса на Капитолийском холме 20 января.

Однако несмотря на это Дональд Трамп не теряет оптимизма, призывая все в том же Twitter не пропустить пятничное веселье.

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Алексей Громов
#дональд трамп #сша
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