Трамп обещает грандиозную инаугурацию своим противникам

Нью-Йорк, 16 января. «День инаугурации будет еще масштабнее, чем ожидалось», — пообещал в Twitter без пяти минут президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Как пишет ТАСС, на церемонию вступления в должность главы государства будет потрачено более 100 миллионов долларов, безопасность в Вашингтоне 20 января будут обеспечивать более 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Власти ожидают, что в столицу США приедут как минимум 800 тысяч гостей.

К слову, подготовка к церемонии инаугурации проходит на фоне акций протеста против будущего хозяина Белого дома, а также заявлений видных политиков, отказывающихся присутствовать у здания Конгресса на Капитолийском холме 20 января.

Однако несмотря на это Дональд Трамп не теряет оптимизма, призывая все в том же Twitter не пропустить пятничное веселье.