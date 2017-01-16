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Сбербанк перестал выдавать образовательные кредиты
Россия

Сбербанк перестал выдавать образовательные кредиты

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Сбербанк перестал выдавать образовательные кредиты

Москва, 16 января. Сбербанк из-за юридических процедур временно приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой, сообщает газета «Коммерсантъ»

Приостановку выдачи образовательных кредитов в банке связали с оптимизацией программы господдержки образовательного кредитования Минобрнауки России. Сообщается, что ограничение не коснется предоставления траншей по уже заключенным договорам. Однако прием новых заявок на предоставление образовательных кредитов с господдержкой начнется только после того, как министерство образования внесет необходимые изменения в законодательные акты.

Минобрнауки сообщило изданию, что приостановка выдачи образовательных кредитов связана с вступлением в силу постановления правительства, регламентирующего применение базовых индикаторов для расчета параметров субсидирования процентной ставки по кредитам за счет бюджета. При этом оптимизация программы господдержки образовательного кредитования не скажется на объемах ее финансирования.

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