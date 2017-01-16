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Крушение Boeing под Бишкеком: погибли как минимум 16 человек
Происшествия

Крушение Boeing под Бишкеком: погибли как минимум 16 человек

Сегодня 6:30
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Крушение Boeing под Бишкеком: погибли как минимум 16 человек

Бишкек, 16 января. В результате крушения Boeing-747 на подлете к аэропорту «Манас», что под Бишкеком, погибли, по меньшей мере, 16 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Киргизии.

Напомним, что грузовой самолет, выполнявший рейс из Гонконга, рухнул на землю, не дотянув до взлетно-посадочной полосы. По данным местных спасателей судно упало на дачный поселок, где после падения загорелись несколько домов. 

На место трагедии выехал первый вице-премьер правительства Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, а также главы МЧС и Минтранса. Об  этом сообщает РИА Новости.
 

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