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КНР в четыре раза увеличит производство машин на новых источниках энергии
Технологии

КНР в четыре раза увеличит производство машин на новых источниках энергии

Сегодня 6:19
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КНР в четыре раза увеличит производство машин на новых источниках энергии

Пекин, 16 января. К 2020 году в Поднебесной планируют произвести до 2 млн единиц автомобилей на так называемых «новых источниках энергии», тем самым увеличив производство с нынешних показателей в четыре раза.

Как передает агентство Xinhua, о грандиозных планов автостроителей Китая заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Рассуждая о более далекой перспективе, чиновник отметил, что через восемь лет в Поднебесной доля этих машин на рынке достигнет 20%.

Добавим, что так называемые авто на «новых источниках энергии» — электромобили, гибридные, а также автомобили, использующие топливный элемент. К слову, пять компаний КНР готовы инвестировать в проекты до 450 млн долларов.

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Алексей Громов
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