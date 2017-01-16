КНР в четыре раза увеличит производство машин на новых источниках энергии

Пекин, 16 января. К 2020 году в Поднебесной планируют произвести до 2 млн единиц автомобилей на так называемых «новых источниках энергии», тем самым увеличив производство с нынешних показателей в четыре раза.

Как передает агентство Xinhua, о грандиозных планов автостроителей Китая заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Рассуждая о более далекой перспективе, чиновник отметил, что через восемь лет в Поднебесной доля этих машин на рынке достигнет 20%.

Добавим, что так называемые авто на «новых источниках энергии» — электромобили, гибридные, а также автомобили, использующие топливный элемент. К слову, пять компаний КНР готовы инвестировать в проекты до 450 млн долларов.