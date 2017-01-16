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Бунт в бразильской тюрьме стоил жизни 26 заключенным
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Бунт в бразильской тюрьме стоил жизни 26 заключенным

Сегодня 6:15
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Бунт в бразильской тюрьме стоил жизни 26 заключенным

Рио-де-Жанейро, 16 января. Во время произошедшего 14 января тюремного бунта погибли 26 человек. Данные о погибших в ходе беспорядков в тюрьме «Алкасус» обнародовало министерство безопасности бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти.

Ранее сообщалось о 27 погибших в ходе бунта заключенных. По данным главы министерства безопасности штата Кайу Безерра, неточность возникла из-за состояния, в котором были обнаружены останки большинства погибших. Также сообщается о девяти получивших ранения заключенных.

Беспорядки в тюрьме «Алкасус» в штате Риу-Гранди-ду-Норти произошли 14 января. Сообщается, что бунт спровоцировали принадлежащие к группировке «Первое командование столицы» заключенные. В общей сложности бунт на территории пенитенциарного учреждения продлился 14 часов.

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