Бунт в бразильской тюрьме стоил жизни 26 заключенным

Рио-де-Жанейро, 16 января. Во время произошедшего 14 января тюремного бунта погибли 26 человек. Данные о погибших в ходе беспорядков в тюрьме «Алкасус» обнародовало министерство безопасности бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти.

Ранее сообщалось о 27 погибших в ходе бунта заключенных. По данным главы министерства безопасности штата Кайу Безерра, неточность возникла из-за состояния, в котором были обнаружены останки большинства погибших. Также сообщается о девяти получивших ранения заключенных.

Беспорядки в тюрьме «Алкасус» в штате Риу-Гранди-ду-Норти произошли 14 января. Сообщается, что бунт спровоцировали принадлежащие к группировке «Первое командование столицы» заключенные. В общей сложности бунт на территории пенитенциарного учреждения продлился 14 часов.