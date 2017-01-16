Грузовой самолет потерпел крушение под Бишкеком

Бишкек, 16 января. В пригороде киргизской столицы, не подлете в аэропорту «Манас» потерпел крушение грузовой воздушный лайнер. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, самолет принадлежал турецкой авиакомпании Turkish Airlines. СМИ сообщают, что по одной из версий, лайнер мог лететь из Гонконга, по другой — из Стамбула.

На борту потерпевшего крушения воздушного судна находились только члены экипажа, в каком количестве — пока не сообщается. Также до сих пор ничего не известно о судьбе находившихся на борту.

По данным спасательного ведомства Киргизии, самолет рухнул на дачный поселок, где после крушения произошло возгорание.

