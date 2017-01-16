Ветеринары борются за жизнь раненного браконьерами амурского тигренка

Владивосток, 16 января. Полиция и экологи ведут поиск браконьеров, ранивших пятимесячного амурского тигренка. Об этом сообщает Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

По данным Центра, тигренок был обнаружен 13 января в Пожарском районе Приморского края и доставлен в село Алексеевка в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Пострадавший тигренок самец, по мнению специалистов ему не пять — семь месяцев от роду.

Сообщается, что ветеринары оценивают состояние раненного животного как стабильно тяжелое. Тигренок отказывается от пищи и слабо реагирует на человека. Специалисты не исключают возможности того, что для спасения жизни животного может потребоваться несколько операций.