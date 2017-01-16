FAN-TV Лента новостей
Ветеринары борются за жизнь раненного браконьерами амурского тигренка
Происшествия

Ветеринары борются за жизнь раненного браконьерами амурского тигренка

Сегодня 5:58
42

Ветеринары борются за жизнь раненного браконьерами амурского тигренка

Владивосток, 16 января. Полиция и экологи ведут поиск браконьеров, ранивших пятимесячного амурского тигренка. Об этом сообщает Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

По данным Центра, тигренок был обнаружен 13 января в Пожарском районе Приморского края и доставлен в село Алексеевка в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Пострадавший тигренок самец, по мнению специалистов ему не пять — семь месяцев от роду.

Сообщается, что ветеринары оценивают состояние раненного животного как стабильно тяжелое. Тигренок отказывается от пищи и слабо реагирует на человека. Специалисты не исключают возможности того, что для спасения жизни животного может потребоваться несколько операций.  

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Сегодня 1:23
235

Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

Сегодня 1:18
152

Новости США: не все музыканты рады Трампу

Сегодня 1:11
130

Сирия новости 15 января 22.30: в Дамаске продолжаются бои, ВВС Сирии уничтожили штабы ИГ в Хаме

Вчера 22:30
580

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Вчера 19:30
673
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Грузовой самолет потерпел крушение под Бишкеком

5:59

Ветеринары борются за жизнь раненного браконьерами амурского тигренка

5:58

Япония хочет организовать прямое авиасообщение с Южными Курилами

5:46

Обама пренебрежительно отозвался об Израиле и его действующем лидере

5:36

Репетиция церемонии инаугурации Трампа состоялась в Вашингтоне

5:32

Французский спецназ предотвратил теракты на проходившем в Бомако саммите

5:17

До чего дошел прогресс: компьютер научился ставить диагноз по фотографии

5:08

Захарова рассказала, как США пытались завербовать российского дипломата

5:01

По-соседски: Калининград готов помочь Литве отгородиться

4:54

Проверку фейковых новостей Facebook протестирует в Германии

4:41

Я слежу за тобой: Трамп призвал не упускать из вида автора «секретного досье»

4:38

Трамп придумал, на каких условиях США смогут смягчить антироссийские санкции

4:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Грузовой самолет потерпел крушение под Бишкеком
Читать
Закрыть