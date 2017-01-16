FAN-TV Лента новостей
Япония хочет организовать прямое авиасообщение с Южными Курилами
Весь мир

Япония хочет организовать прямое авиасообщение с Южными Курилами

Сегодня 5:46
38

Япония хочет организовать прямое авиасообщение с Южными Курилами

Токио, 16 января. Связать Японию и южные Курильские острова прямым авиационным сообщением планируют в Токио. Предложение об этом российской стороне будет направлено в самое ближайшее время.

Как сообщает ТАСС, проложить новый маршрут в стране восходящего солнца планируют уже к весне текущего года. Официальный Токио рассматривает возможность перелетов с Хоккайдо на российские Кунашир и Итуруп, где имеются аэропорты. А на Шикотан и Хабомаи Япония хочет организовать прямые морские рейсы.

Напомним, что сейчас южные Курилы в безвизовом порядке могут посещать граждане Японии — бывшие жители островов и их родственники, а также исследователи, общественники и журналисты. Все прибывающее водным путем должны пройти юридические процедуры на Кунашире, откуда могут проследовать и на другие острова.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Сегодня 1:23
215

Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

Сегодня 1:18
145

Новости США: не все музыканты рады Трампу

Сегодня 1:11
127

Сирия новости 15 января 22.30: в Дамаске продолжаются бои, ВВС Сирии уничтожили штабы ИГ в Хаме

Вчера 22:30
568

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Вчера 19:30
669
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Обама пренебрежительно отозвался об Израиле и его действующем лидере

5:36

Репетиция церемонии инаугурации Трампа состоялась в Вашингтоне

5:32

Французский спецназ предотвратил теракты на проходившем в Бомако саммите

5:17

До чего дошел прогресс: компьютер научился ставить диагноз по фотографии

5:08

Захарова рассказала, как США пытались завербовать российского дипломата

5:01

По-соседски: Калининград готов помочь Литве отгородиться

4:54

Проверку фейковых новостей Facebook протестирует в Германии

4:41

Я слежу за тобой: Трамп призвал не упускать из вида автора «секретного досье»

4:38

Трамп придумал, на каких условиях США смогут смягчить антироссийские санкции

4:27

Трамп: Попытки освободить Мосул обернулись катастрофой

4:20

Полетели: на Луну может быть отправлена частная космическая экспедиция

4:15

Канада задумалась: военные инструкторы на Украине оказались под вопросом

4:09
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Обама пренебрежительно отозвался об Израиле и его действующем лидере
Читать
Закрыть