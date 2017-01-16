Япония хочет организовать прямое авиасообщение с Южными Курилами

Токио, 16 января. Связать Японию и южные Курильские острова прямым авиационным сообщением планируют в Токио. Предложение об этом российской стороне будет направлено в самое ближайшее время.

Как сообщает ТАСС, проложить новый маршрут в стране восходящего солнца планируют уже к весне текущего года. Официальный Токио рассматривает возможность перелетов с Хоккайдо на российские Кунашир и Итуруп, где имеются аэропорты. А на Шикотан и Хабомаи Япония хочет организовать прямые морские рейсы.

Напомним, что сейчас южные Курилы в безвизовом порядке могут посещать граждане Японии — бывшие жители островов и их родственники, а также исследователи, общественники и журналисты. Все прибывающее водным путем должны пройти юридические процедуры на Кунашире, откуда могут проследовать и на другие острова.