Обама пренебрежительно отозвался об Израиле и его действующем лидере

Вашингтон, 16 января. Барак Обама уверен, что Израиль не станет разрывать отношения с США из-за решения Вашингтона воздержаться на голосовании в ООН по вопросу строительства поселений в Палестине. Об этом уходящий президент Соединенных Штатов заявил в интервью телекомпании CBS.

Барак Обама считает, что значительного разрыва отношений между Вашингтоном и Иерусалимом не произойдет, даже не смотря на то, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разозлила позиция США.