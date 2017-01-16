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Обама пренебрежительно отозвался об Израиле и его действующем лидере
Политика

Обама пренебрежительно отозвался об Израиле и его действующем лидере

Сегодня 5:36
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Обама пренебрежительно отозвался об Израиле и его действующем лидере

Вашингтон, 16 января. Барак Обама уверен, что Израиль не станет разрывать отношения с США из-за решения Вашингтона воздержаться на голосовании в ООН по вопросу строительства поселений в Палестине. Об этом уходящий президент Соединенных Штатов заявил в интервью телекомпании CBS.

Барак Обама считает, что значительного разрыва отношений между Вашингтоном и Иерусалимом не произойдет, даже не смотря на то, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разозлила позиция США.

«Если вы утверждаете, что премьер-министр Нетаньяху разозлился, то он неоднократно так злился во время моего президентства», — заявил Барак Обама.

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Алексей Громов
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