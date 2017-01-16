Репетиция церемонии инаугурации Трампа состоялась в Вашингтоне

Вашингтон, 16 января. В столице США все готово к вступлению в должность 45-го президента США — на Капитолийском холме у здания Конгресса в воскресенье прошла репетиция запланированной на 20 января церемонии инаугурации Дональда Трампа.

Как сообщает ТАСС, главным элементом отработки всех задействованных служб была процедура приведения к присяге миллиардера-республиканца и вице-президента Майкла Пенса.

Трампа во время репетиции «сыграл» вокалист музыкальной группы сухопутных войск ВС США Грег Лоуэри. А вот роль темнокожего члена Верховного суда Кларенса Томаса исполнила блондинка.

Также в ходе репетиции военные отработали еще один обязательный элемент вступления в должность президента США — поездку избранного главы государства по Пенсильвания-авеню к месту инаугурации.