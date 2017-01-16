Французский спецназ предотвратил теракты на проходившем в Бомако саммите

Париж, 16 января. Французский спецназ предотвратил теракты на проходившем 13 — 14 января в Мали саммите Африка — Франция. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах африканской страны сообщило агентство France Press.

По данным издания, французский спецназ задержал на севере Мали группу террористов-смертников, которые собирались устроить террористическое нападение на участников проходившего в Бомако саммита Африка — Франция. Точное количество пойманных террористов не сообщается.

Напомним, саммит Африка — Франция проходил в столице Мали Бомако 13 и 14 января. В нем приняли участие около 30 лидеров африканских стран и президент Франции Франсуа Олланд.