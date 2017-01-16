До чего дошел прогресс: компьютер научился ставить диагноз по фотографии

Вашингтон, 16 января. Американские ученые анонсировали компьютерную программу Face2Gene, которая, по мнению исследователей, может ставить диагнозы через фотографию.

Как уточняется, приложение довольно-таки специфично: посредством него, понятное дело, не будут диагностировать простуды и грипп. Как оказалось, программа Face2Gene позволяет обнаружить различные генетические заболевания.

В качестве эффективности работы компьютерного мозга ученые привели практический пример, когда Face2Gene по одной только фотографии смогла поставить точный диагноз юному пациенту.

Исследователи объясняют столь эффективную работу программы тем, что при подобных заболеваниях у пациентов есть отличительные свойства, который отражаются и на внешности. Считывая фото, Face2Gene и ставит правильный диагноз.

