Захарова рассказала, как США пытались завербовать российского дипломата

Москва, 16 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытке спецслужб США завербовать пытавшегося купить лекарство для Примакова российского дипломата.

Инцидент произошел несколько лет назад, когда дипломат пытался купить лекарство, которое продавалось исключительно в США. Медицинский препарат требовался больному экс-премьеру Евгению Примакову, на его приобретение родные и близкие бывшего чиновника собрали 10 тысяч долларов. Однако когда российский дипломат попытался купить лекарство через практикующего врача, он был схвачен сотрудниками спецслужб США.

По словам Захаровой, дипломата целый час продержали в подвале магазина. Сотрудники спецслужб США угрожали ему обвинениями в торговле лекарственными препаратами и пытались завербовать. Также представитель МИД РФ отметила, что у дипломата изъяли купленное лекарство, а заплаченные за него деньги не вернули по сей день. Разрешить ситуацию удалось лишь после вмешательства Госдепа США.