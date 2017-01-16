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По-соседски: Калининград готов помочь Литве отгородиться
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По-соседски: Калининград готов помочь Литве отгородиться

Сегодня 4:54
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По-соседски: Калининград готов помочь Литве отгородиться

Калининград, 16 января. Литовская стена на границе с Россией может быть построена из кирпича местного производства. Такую возможность не исключил врио губернатора самого западного российского региона Антон Алиханов.

По мнению главы области, Калининград с радостью примет заказ от соседа и загрузит работой местный кирпичный завод. «Пусть строят, если хотят», — сказал губернатор, уточнив, что если возведение стены поможет в борьбе с контрабандой, то будет очень рад.

Напомним, что о планах строительства 135-километровой стены, которая отгородит Литву от Калининградской области, заявил глава МВД прибалтийской республики Эймутис Мисюнас. На эти цели, по его словам, уже выделено более 3,5 млн евро.
 

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Алексей Громов
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