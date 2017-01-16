Проверку фейковых новостей Facebook протестирует в Германии

Пало-Альто (Калифорния, США), 16 января. Медиа-компания Correctiv будет заниматься проверкой новостей, размещаемых в Германии в социальной сети Facebook. Об этом информирует Associated Press.

По данным агентства, эта мера, вводимая в ФРГ в преддверии осенних парламентских выборов, станет первой ласточкой в борьбе администрации Facebook с так называемыми фейковыми новостями.

В частности, в Германии проверкой на достоверность публикуемых новостей будет заниматься компания Correctiv, хотя в руководстве социальной сети заявили, что будут готовы привлечь и другие журналистские организации.

