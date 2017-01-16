Я слежу за тобой: Трамп призвал не упускать из вида автора «секретного досье»

Нью-Йорк, 16 января. Дональд Трамп считает, что предположительного автора «секретного досье» бывшего агента британской разведки МИ-6 «не нужно выпускать из вида». Об этом избранный президент США сообщил в интервью газете Times.

Трамп призвал «обратить внимание» на предполагаемого автора «секретного досье» и не выпускать его из вида. По словам избранного президента США, документ оказался ложным и не заслуживающим доверия. Кроме того, Дональд Трамп указал на то, что автора «досье» якобы наняли представители Республиканской и Демократической партий. Но даже этот факт не заслуживает у него доверия, поскольку республиканцы и демократы не стали бы работать вместе и нанимать одного и того же человека.