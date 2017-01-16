Сирия новости 16 января 7.00: в Алеппо вновь заработал знаменитый уличный рынок, в Хомсе 15 вертолетов ВКС РФ поддержали САА

Сирия, 16 января. В Алеппо спустя 2 года заработал уличный рынок, в Хомсе 15 вертолетов ВКС РФ поддержали САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В социальных сетях распространяется информация о том, что правительственные силы, якобы, отступили в районе Вади Барада, в результате чего силы ССА восстановили контроль над городом Айн Хадар.

Однако проправительственные источники утверждают, что Айн Хадар на данный момент находится под контролем САА. Информационный ресурс AMN детально рассказывает о том, что САА установила полный контроль над городом Айн Хадар после предпринятой ночной атаки на позиции остатков террористических групп.

Уточняется, что САА ранее контролировала чуть более трех четвертей Айн Хадара — до предпринятой боевиками попытки войти в населенный пункт в минувшую пятницу. Однако на данный момент САА полностью освободила населенный пункт от боевиков. Кроме того, как сообщают проправительственные информационные источники, САА освободила также и территорию вокруг деревни Бассима, заставив группировки «Джабхат Фатех аль-Шам***» (ранее Джебхат ан-Нусра***») и «Харакат Ахрар Аль-Шам» отступить.

Как подчеркивают все информационные ресурсы, убийство бригадного генерала Ахмада Гадбана, осуществленное боевиками в минувшую субботу, положило конец мирным переговорам с ними.

Напомним, САА подозревает в этом убийстве членов «Харакат Ахрар аль-Шам» или «Джебхат Фатх аш-Шам», сами же боевики обвиняют в убийстве бойцов «Хезболлы».

Провинция Алеппо

В Алеппо вновь заработал знаменитый уличный рынок. Последние два года, пока террористы и боевики различных группировок не покинули город, этот рынок не функционировал.

По меньшей мере 11 человек — и гражданские лица, и военнослужащие, участники операции «Щит Евфрата», — погибли в результате взрыва заминированного террористами ИГ* автомобиля в городе Джиб Баразе, недалеко от Аль-Баба.

Провинция Хомс

15 вертолетов ВКС РФ оказали огневую поддержку САА во время наступления правительственных сил на террористов ИГ* в районе аэродрома Т-4. Значимость этой поддержки ВКС РФ — и для подавления огневых точек террористов, и для поднятия боевого духа солдат САА — активно обсуждают сирийские военные.

Провинция Дейр эз-Зор

Артиллерия САА обстреливает подконтрольные террористам ИГ* районы на юго-востоке города Дейр эз-Зор.

Террористам ИГ* удалось на короткое время захватить здание госпиталя, а также территорию полицейской академии в городе Дейр эз-Зор. Однако позже подразделения САА выбили противника из захваченных сооружений и районов и освободили госпитальный комплекс, уничтожив не менее 15 террористов.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» казнили одного из своих офицеров по имени Абу Абдалла аль-Фаранси, обвинив его в сотрудничестве с антитеррористической коалицией.

Провинция Ракка

Террористы ИГ* заставляют владельцев магазинов в городах Табка и Мансура ограждать свои помещения мешками с песком на уровне не менее двух метров высотой. По некоторым предположениям, так главари ИГ*надеются дезинформировать войска коалиции — в расчете на создание как можно большего числа ложных мишеней.

Бойцы SDF****** и союзные им силы освободили от террористов ИГ* города Ведьян, Байоуд, Триджа и Такмани к западу от города Ракка. Этот успех активно обсуждается в социальных сетях.

Ирак

Иракская полиция совместно с бойцами группировки «Аль Хащд аль-Шааби» уничтожила двух террористов ИГ* во время операции, состоявшейся к северо-востоку от Бакубы, в провинции Дияла.

Начальник полиции Дияла, генерал-майор Джасем аль-Саади, объявил в воскресенье об уничтожении двоих террористов ИГИЛ* и обезвреживании четырех детонирующих взрывных устройств террористов.