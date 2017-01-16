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Сирия новости 16 января 7.00: в Алеппо вновь заработал знаменитый уличный рынок, в Хомсе 15 вертолетов ВКС РФ поддержали САА
Новости Сирии

Сирия новости 16 января 7.00: в Алеппо вновь заработал знаменитый уличный рынок, в Хомсе 15 вертолетов ВКС РФ поддержали САА

Сегодня 7:00
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Сирия, САА в Восточной Гуте

Сирия, 16 января. В Алеппо спустя 2 года заработал уличный рынок, в Хомсе 15 вертолетов ВКС РФ поддержали САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В социальных сетях распространяется информация о том, что правительственные силы, якобы, отступили в районе Вади Барада, в результате чего силы ССА восстановили контроль над городом Айн Хадар. 

Однако проправительственные источники утверждают, что Айн Хадар на данный момент находится под контролем САА. Информационный ресурс AMN детально рассказывает о том, что САА установила полный контроль над городом Айн Хадар после предпринятой ночной атаки на позиции остатков террористических групп.

Сирия, бронетехника САА

Уточняется, что САА ранее контролировала чуть более трех четвертей Айн Хадара — до предпринятой боевиками попытки войти в населенный пункт в минувшую пятницу. Однако на данный момент САА полностью освободила населенный пункт от боевиков. Кроме того, как сообщают проправительственные информационные источники, САА освободила также и  территорию вокруг деревни Бассима, заставив группировки «Джабхат Фатех аль-Шам***» (ранее Джебхат ан-Нусра***») и «Харакат Ахрар Аль-Шам» отступить.

Как подчеркивают все информационные ресурсы, убийство бригадного генерала Ахмада Гадбана, осуществленное боевиками в минувшую субботу, положило конец мирным переговорам с ними.

Напомним, САА подозревает в этом убийстве членов «Харакат Ахрар аль-Шам» или «Джебхат Фатх аш-Шам», сами же боевики обвиняют в убийстве бойцов «Хезболлы».

Сирия: бдительность в Алеппо

Провинция Алеппо

В Алеппо вновь заработал знаменитый уличный рынок. Последние два года, пока террористы и боевики различных группировок не покинули город, этот рынок не функционировал.

По меньшей мере 11 человек —  и гражданские лица, и военнослужащие, участники операции «Щит Евфрата», — погибли в результате взрыва заминированного террористами ИГ* автомобиля в городе Джиб Баразе, недалеко от Аль-Баба.

Провинция Хомс

15 вертолетов ВКС РФ оказали огневую поддержку САА во время наступления правительственных сил на террористов ИГ* в районе аэродрома Т-4. Значимость этой поддержки ВКС РФ  — и для подавления огневых точек террористов, и для поднятия боевого духа солдат САА  — активно обсуждают сирийские военные.

Сирия, правительственные силы в Дейр эз-Зоре

Провинция Дейр эз-Зор

Артиллерия САА обстреливает подконтрольные террористам ИГ* районы на юго-востоке города Дейр эз-Зор.

Террористам ИГ* удалось на короткое время захватить здание госпиталя, а также территорию полицейской академии в  городе Дейр эз-Зор. Однако позже подразделения САА выбили противника из захваченных сооружений и районов и освободили госпитальный комплекс, уничтожив не менее 15 террористов.

Сирия, провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» казнили одного из своих офицеров по имени Абу Абдалла аль-Фаранси, обвинив его в сотрудничестве с антитеррористической коалицией.

Сирия, бойцы SDF проходят подготовку

Провинция Ракка

Террористы ИГ* заставляют владельцев магазинов в городах Табка и Мансура ограждать свои помещения мешками с песком на уровне не менее двух метров высотой. По некоторым предположениям, так главари ИГ*надеются дезинформировать войска коалиции — в расчете на создание как можно большего числа ложных мишеней.  

Бойцы SDF****** и союзные им силы освободили от террористов ИГ* города Ведьян, Байоуд, Триджа и Такмани к западу от города Ракка. Этот успех активно обсуждается в социальных сетях.

Ирак, разрушения.

Ирак

Иракская полиция совместно с бойцами группировки «Аль Хащд аль-Шааби» уничтожила двух террористов ИГ* во время операции, состоявшейся к северо-востоку от Бакубы, в провинции Дияла.

Начальник полиции Дияла, генерал-майор Джасем аль-Саади, объявил в воскресенье об уничтожении двоих террористов ИГИЛ* и обезвреживании четырех детонирующих взрывных устройств террористов.

Список организаций, упомянутых в публикации

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #ракка #хомс #сар
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