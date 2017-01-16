Трамп придумал, на каких условиях США смогут смягчить антироссийские санкции

Нью-Йорк, 16 января. Ядерная сделка с Кремлем может стать решающей в вопросе смягчения Вашингтоном антироссийских санкций. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью газетам The Times и Bild.

По мнению без пяти минут хозяина Белого дома, если переговоры России и США увенчаются успехом, то «многие люди окажутся в выигрыше». И начать следует, как считает избранный президент Соединенных Штатов, с сокращения ядерного вооружения.

«Пришло время заключать сделки, думаю, что из этого будет толк», — заявил Трамп, при этом ранее добавив, общаясь с репортером The Wall Street Journal, что моментального снятия санкций после инаугурации не будет.