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Трамп: Попытки освободить Мосул обернулись катастрофой
Весь мир

Трамп: Попытки освободить Мосул обернулись катастрофой

Сегодня 4:20
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Трамп: Попытки освободить Мосул обернулись катастрофой

Нью-Йорк, 16 января. Избранный президент США критически отозвался о проводимой возглавляемой Соединенными Штатами Международной коалицией и армией Ирака операции по освобождению Мосула. Свое мнение Дональд Трамп высказал в интервью газете Times.

«Попытки возвратить Мосул обернулись катастрофой», — заявил Трамп.

Напомним, с октября 2016 года иракская армия при поддержке возглавляемой США Международной коалиции пытаются освободить крупный город Мосул от захвативших его боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Накануне стало известно, что правительственные войска взяли под контроль до 90% территории расположенной на левом берегу реки Тигр части города.

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