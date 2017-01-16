Трамп: Попытки освободить Мосул обернулись катастрофой

Нью-Йорк, 16 января. Избранный президент США критически отозвался о проводимой возглавляемой Соединенными Штатами Международной коалицией и армией Ирака операции по освобождению Мосула. Свое мнение Дональд Трамп высказал в интервью газете Times.

«Попытки возвратить Мосул обернулись катастрофой», — заявил Трамп.

Напомним, с октября 2016 года иракская армия при поддержке возглавляемой США Международной коалиции пытаются освободить крупный город Мосул от захвативших его боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Накануне стало известно, что правительственные войска взяли под контроль до 90% территории расположенной на левом берегу реки Тигр части города.