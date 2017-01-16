Канада задумалась: военные инструкторы на Украине оказались под вопросом

Оттава, 16 января. Решение о продлении миссии военных инструкторов на Украине в правительстве Канады пока еще не принято. Об этом сообщает телеканал CTV.

«Мы объявим о будущем миссии после того, как кабинет министров примет решение», — приводит слова представителя министерства национальной обороны СМИ, напоминая, что нынешняя миссия должна закончиться 31 марта 2017 года.

Меж тем, вопросы продления миссии военных инструкторов активно муссируются в высших кругах страны кленового листа. В частности об этом в конце прошлого года беседовали министр общественной безопасности и гражданской защиты Канады Гудейл и глава МВД Украины Аваков. Также президент Порошенко с таким вопросом обращался к премьеру Трюдо.



