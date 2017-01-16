«Аэроэкспресс» на смерть сбил пенсионера в Подмосковье

Москва, 16 января. Поезд «Аэроэкспресса» на смерть сбил переходившего железнодорожные пути пенсионера в Подмосковье. Об этом сообщает «Газета.ru».

ЧП произошло в 22.00 в воскресенье в районе станции Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги. Погибший 70-летний мужчина переходил железнодорожные пути по деревянному пешеходному настилу. Мужчина получил травмы и скончался на месте. По факту происшествия следственные органы проводят проверку.

Напомним, накануне легковой автомобиль сбил коляску с грудным младенцем на Бескудниковском бульваре в Москве. Сообщается, что легковушка выехала на тротуар после того, как столкнулась с грузовым автомобилем КАМАЗ.