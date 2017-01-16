Полетели: на Луну может быть отправлена частная космическая экспедиция

Вашингтон, 16 января. 45 миллионов долларов собрала частная компания для того, чтобы подготовить и отправить на Луну экспедицию, причем, в компании уверены, что этой суммы должно хватить.

Как утверждают американские СМИ, экспедиция планируется в два этапа. В ходе работы по первому этапу космический аппарат MX-1E доставит на орбиту Electron. А в ходе реализации второго этапа аппарат уже сам, на своих двигателях, с орбиты Земли начнет движение к Луне, к поверхности планеты-спутника.

На всю экспедицию Moon Express намерена потратить четыре дня, причем за это время компания обещает доставить на Луну оборудование NASA, ILO и Мэрилендского университета.