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Найдено тело последнего из четверых пропавших на Кубани подростков
Происшествия

Найдено тело последнего из четверых пропавших на Кубани подростков

Сегодня 3:44
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Найдено тело последнего из четверых пропавших на Кубани подростков

Краснодар, 16 января. На Кубани найдено тело четвертого проваливавшегося накануне под лед подростка.

Тело последнего из четверых пропавших на реке Кирпили в Краснодарском крае подростков было обнаружено ночью 16 января спустя девять с половиной часов после трагедии. На этом работа спасателей прекращена.

«В 01.26 по Москве спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда нашли тело четвертого погибшего подростка. Поисково-спасательные работы будут на этом прекращены», — цитирует слова представителя Южного регионального центра МЧС РИА Новости.

Напомним, страшная трагедия произошла 15 января в 16.10 в Тимашевском районе Краснодарского края. Пять подростков 12 — 13 лет переходили реку Кирпили, но провалились под лед. Одному из ребят удалось спастись, но четыре его спутника погибли.

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Алексей Громов
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