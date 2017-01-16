FAN-TV Лента новостей
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический объект
Технологии

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический объект

Сегодня 3:30
68

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический объект

Вашингтон, 16 января. Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе метеорит. Об этом со ссылкой на NASA сообщает издание «Газета.ru».

По данным космического агентства, метеорит состоит из металла и имеет серый цвет с характерным блеском. Его поверхность отмечена рядом углублений, которые напоминают впадины регмалипты. Подобные впадинки на поверхности метеоритов образуются, когда из-за нагрева в плотных слоях атмосферы из более стойкого основания испаряются мягкие вкрапления.

Сообщается, что метеорит стал уже третьим подобным космическим пришельцем, найденным на поверхности Марса за последние 4,5 года. За всю историю изучения красной планеты с помощью марсоходов были обнаружены восемь метеоритов.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Сегодня 1:23
145

Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

Сегодня 1:18
85

Новости США: не все музыканты рады Трампу

Сегодня 1:11
92

Сирия новости 15 января 22.30: в Дамаске продолжаются бои, ВВС Сирии уничтожили штабы ИГ в Хаме

Вчера 22:30
510

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Вчера 19:30
640
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Найдено тело последнего из четверых пропавших на Кубани подростков

3:44

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический объект

3:30

Трамп заявил, что Brexit в итоге окажется отличной вещью

3:18

Россия защитит Севморпуть новыми подразделениями береговой обороны

3:12

Трамп рассказал о «катастрофической ошибке» Меркель в решении по мигрантам

2:53

Минфин заявил, что цена на водку будет ниже ранее объявленной

2:52

Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией

2:44

Война и мир в Донбассе: в Минске пройдет первое заседание контактной группы в 2017 году

2:35

Иорданский ветеринар и его помощник были растерзаны львами в сафари-парке

2:31

Обнаружено тело третьего утонувшего на Кубани подростка

2:19

СК России завершил расследование дела «черных риэлторов»

2:10

Трамп хочет договариваться с Россией о сокращении ядерного оружия

2:01
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Найдено тело последнего из четверых пропавших на Кубани подростков
Читать
Закрыть