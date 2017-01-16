Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический объект

Вашингтон, 16 января. Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе метеорит. Об этом со ссылкой на NASA сообщает издание «Газета.ru».

По данным космического агентства, метеорит состоит из металла и имеет серый цвет с характерным блеском. Его поверхность отмечена рядом углублений, которые напоминают впадины регмалипты. Подобные впадинки на поверхности метеоритов образуются, когда из-за нагрева в плотных слоях атмосферы из более стойкого основания испаряются мягкие вкрапления.

Сообщается, что метеорит стал уже третьим подобным космическим пришельцем, найденным на поверхности Марса за последние 4,5 года. За всю историю изучения красной планеты с помощью марсоходов были обнаружены восемь метеоритов.