Россия защитит Севморпуть новыми подразделениями береговой обороны

Москва, 16 января. В России будут сформированы два новых подразделения береговой обороны, которые обеспечат защиту прибрежных районов по маршруту Северного морского пути (СМП). Об этом сообщает газета «Известия».

Сообщается, что организационно-штатная структура новых подразделений береговой обороны пока находится в разработке, но уже известно, что они будут ниже уровня дивизии. В круг задач новых подразделений войдут обеспечение противодесантной, противодиверсионной и противовоздушной обороны в арктических районах страны. Действовать они будут на западном и дальневосточном участках СМП.

Также, по данным издания, новые подразделения будут взаимодействовать с Росгвардией, МВД и пограничной службой.