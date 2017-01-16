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Россия защитит Севморпуть новыми подразделениями береговой обороны
Россия

Россия защитит Севморпуть новыми подразделениями береговой обороны

Сегодня 3:12
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Россия защитит Севморпуть новыми подразделениями береговой обороны

Москва, 16 января. В России будут сформированы два новых подразделения береговой обороны, которые обеспечат защиту прибрежных районов по маршруту Северного морского пути (СМП). Об этом сообщает газета «Известия».

Сообщается, что организационно-штатная структура новых подразделений береговой обороны пока находится в разработке, но уже известно, что они будут ниже уровня дивизии. В круг задач новых подразделений войдут обеспечение противодесантной, противодиверсионной и противовоздушной обороны в арктических районах страны. Действовать они будут на западном и дальневосточном участках СМП.

Также, по данным издания, новые подразделения будут взаимодействовать с Росгвардией, МВД и пограничной службой.

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Алексей Громов
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