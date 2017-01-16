Трамп заявил, что Brexit в итоге окажется отличной вещью

Вашингтон, 16 января. Дональд Трамп, комментируя вопрос о ситуации, в которой может оказаться Англия в связи с решением по Brexit, заявил, что сложности возникнуть могут, но в итоге все будет хорошо.

Более того, избранный президент США, как сообщают «Известия» со ссылкой на Bild и The Times, готов предложить Великобритании «справедливую» сделку, которая, по его мнению, как раз и поможет сделать Brexit «отличной вещью». В этом же комментарии Трамп порадовался падению курса английского фунта, по его мнению, «то обстоятельство, что курс английского фунта стерлингов падает, это замечательно».