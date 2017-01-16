Минфин заявил, что цена на водку будет ниже ранее объявленной

Москва, 16 января. Минимальная стоимость 0,5 литра водки может составить 205 рублей вместо ранее объявленных 219, заявили в Минфине.

Как рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов, согласно новому проекту, цена за бутылку водки может быть поднята до 205-210 рублей вместо ранее предложенных 219. На данный момент в министерстве проводятся подсчеты, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, что согласно ранее опубликованному на сайте Минфина документу, стоимость 0,5 литра водки предполагалось поднять на 15 процентов, доведя до 219 рублей.