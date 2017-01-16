FAN-TV Лента новостей
Минфин заявил, что цена на водку будет ниже ранее объявленной
Экономика

Минфин заявил, что цена на водку будет ниже ранее объявленной

Сегодня 2:52
64

Минфин заявил, что цена на водку будет ниже ранее объявленной

Москва, 16 января. Минимальная стоимость 0,5 литра водки может составить 205 рублей вместо ранее объявленных 219, заявили в Минфине.

Как рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов, согласно новому проекту, цена за бутылку водки может быть поднята до 205-210 рублей вместо ранее предложенных 219. На данный момент в министерстве проводятся подсчеты, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, что согласно ранее опубликованному на сайте Минфина документу, стоимость 0,5 литра водки предполагалось поднять на 15 процентов, доведя до 219 рублей.

 

комментарии
Антон Зарубин
#водка #минфин
Новости партнеров
Эксклюзив

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Сегодня 1:23
140

Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

Сегодня 1:18
80

Новости США: не все музыканты рады Трампу

Сегодня 1:11
91

Сирия новости 15 января 22.30: в Дамаске продолжаются бои, ВВС Сирии уничтожили штабы ИГ в Хаме

Вчера 22:30
508

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Вчера 19:30
640
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический объект

3:30

Трамп заявил, что Brexit в итоге окажется отличной вещью

3:18

Россия защитит Севморпуть новыми подразделениями береговой обороны

3:12

Трамп рассказал о «катастрофической ошибке» Меркель в решении по мигрантам

2:53

Минфин заявил, что цена на водку будет ниже ранее объявленной

2:52

Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией

2:44

Война и мир в Донбассе: в Минске пройдет первое заседание контактной группы 2017 года

2:35

Иорданский ветеринар и его помощник были растерзаны львами в сафари-парке

2:31

Обнаружено тело третьего утонувшего на Кубани подростка

2:19

СК России завершил расследование дела «черных риэлторов»

2:10

Трамп хочет договариваться с Россией о сокращении ядерного оружия

2:01

Захарова рассказала, как спецслужбы США мешали закупать лекарства для Примакова

1:52
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический объект
Читать
Закрыть