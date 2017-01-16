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Трамп рассказал о «катастрофической ошибке» Меркель в решении по мигрантам
Весь мир

Трамп рассказал о «катастрофической ошибке» Меркель в решении по мигрантам

Сегодня 2:53
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Трамп рассказал о «катастрофической ошибке» Меркель в решении по мигрантам

Нью-Йорк, 16 января. Дональд Трамп назвал «катастрофической ошибкой» решение канцлера Германии Ангелы Меркель принять нелегальных мигрантов. Об этом избранный президент США заявил в интервью изданию Timse.

Известный своей непримиримой позицией по вопросу нелегальной миграции Дональд Трамп подверг резкой критике политику главы Германии Ангелы Меркель в отношении наводнивших Евросоюз нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

«Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку - это принять всех этих нелегалов», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, решение канцлера Германии Ангелы Меркель дать убежище сотням тысяч мигрантов не раз вызывало критику как внутри страны, так и за ее пределами. Недавно стало известно, что Меркель все же изменила позицию в отношении прибывающих в страну мигрантов и призвала ускорить депортацию всех не получивших в Германии официального убежища беженцев.

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Алексей Громов
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