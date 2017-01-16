FAN-TV Лента новостей
Война и мир в Донбассе: в Минске пройдет первое заседание контактной группы 2017 года
Новороссия

Война и мир в Донбассе: в Минске пройдет первое заседание контактной группы 2017 года

Сегодня 2:35
54

Война и мир в Донбассе: в Минске пройдет первое заседание контактной группы 2017 года

Минск, 16 января. Сегодня состоится первое в 2017 году заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Несмотря на то, что часть минских соглашений до сих пор остается невыполненной, работа контактной группы признается заинтересованными в урегулировании конфликта сторонами единственным действительно работающим механизмом. О чем неоднократно заявляли как представители сторон участников конфликта, так и выступающие гарантом в минском процессе Россия, Германия и Франция.

«Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать», — заявил вступивший с 1 января 2017 года в должность председателя ОБСЕ глава МИД Австрии Себастьян Курц.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Сегодня 1:23
100

Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

Сегодня 1:18
65

Новости США: не все музыканты рады Трампу

Сегодня 1:11
81

Сирия новости 15 января 22.30: в Дамаске продолжаются бои, ВВС Сирии уничтожили штабы ИГ в Хаме

Вчера 22:30
492

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Вчера 19:30
620
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Война и мир в Донбассе: в Минске пройдет первое заседание контактной группы 2017 года

2:35

Иорданский ветеринар и его помощник были растерзаны львами в сафари-парке

2:31

Обнаружено тело третьего утонувшего на Кубани подростка

2:19

СК России завершил расследование дела «черных риэлторов»

2:10

Трамп хочет договориваться с Россией о сокращении ядерного оружия

2:01

Захарова рассказала, как спецслужбы США мешали закупать лекарства для Примакова

1:52

Эрдоган почти у цели: парламент Турции принял в I чтении переход к президентской форме правления

1:46

Оппозиционный блок «Завтра Сирии» надеется на успешную встречу в Астане

1:37

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

1:23

Вучич рассказал, как Сербии удалось сохранить мир в Косово

1:22

Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

1:18

Президент Сербии: Инцидент с поездом мог привести к боевым действиям против Косово

1:16
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Иорданский ветеринар и его помощник были растерзаны львами в сафари-парке
Читать
Закрыть