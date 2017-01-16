Война и мир в Донбассе: в Минске пройдет первое заседание контактной группы 2017 года

Минск, 16 января. Сегодня состоится первое в 2017 году заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Несмотря на то, что часть минских соглашений до сих пор остается невыполненной, работа контактной группы признается заинтересованными в урегулировании конфликта сторонами единственным действительно работающим механизмом. О чем неоднократно заявляли как представители сторон участников конфликта, так и выступающие гарантом в минском процессе Россия, Германия и Франция.