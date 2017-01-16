Иорданский ветеринар и его помощник были растерзаны львами в сафари-парке

Амман, 16 января. Иорданский ветеринар и его помощник был растерзаны львами в сафари-парке. Как сообщается, оба сотрудника парка скончались до того, как их успели доставить в больницу.

Нападение львов произошло на востоке Иордании. Львы набросились на ветеринара и его ассистента, когда те стояли возле клетки, сообщает ТАСС.

Находившиеся рядом охранники смогли отогнать львов лишь через несколько минут. Оба пострадавших были доставлены в больницу, однако скончались по дороге.

Полиция уже начала расследование. Как сообщается, все львы, участвовавшие в нападении, были усыплены.