Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией

Вашингтон, 16 января. Дональд Трамп, избранный президент США, сформулировал свое отношение к НАТО, и оно вряд ли порадует Брюссель.

Значимость НАТО Дональд Трамп все же не стал отрицать окончательно, однако, как сообщает Газета.ру со ссылкой на интервью Дональда Трампа The Times, избранный президент США обвинил блок в том, что организация абсолютно не занимается борьбой с терроризмом: «Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме», — заявил Трамп.

Более того, Трамп отметил, что это не единственная причина того, что он считает НАТО устаревшей структурой: «Она устаревшая, так как была основана много-много лет назад».

Трам не упустил также случая напомнить свой давний тезис о том, что страны участницы НАТО «не платят того, что должны платить».