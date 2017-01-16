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Обнаружено тело третьего утонувшего на Кубани подростка
Происшествия

Обнаружено тело третьего утонувшего на Кубани подростка

Сегодня 2:19
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Обнаружено тело третьего утонувшего на Кубани подростка

Краснодар, 16 января. Найдено тело третьего из четырех провалившихся накануне под лед реки Кирпили на Кубани подростков.

Тело подростка обнаружено около полуночи 15 января. Сообщается, что это третий из четверых подростков, которые накануне днем провалились под лед реки Кирпили в Краснодарском крае.

Напомним, трагедия произошла в Тимашевском районе региона в 16:10 в минувшее воскресенье. Группа из пяти подростков 12-13 лет переходила реку Кирпили по льду и провалилась. Одному из детей удалось спастись, четыре подростка пропали. По данным синоптиков в ночь на 15 января температура воздуха в Краснодарском крае опускалась ниже нуля, но днем прогрелась до 5 градусов, что могло послужить причиной трагедии.

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