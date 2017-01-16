СК России завершил расследование дела «черных риэлторов»

Москва, 16 января. Главное следственное управление СК России сообщило о завершении дела банды так называемых «черных риэлторов», которые действовали в Москве и Смоленской области в 2006-2014 годах.

Как сообщается, преступники обвиняются в убийстве нескольких человек, еще около 30 числятся пострадавшими. Следствие полагает, что злоумышленники похищали и убивали людей, чтобы завладеть их недвижимостью.

Дело уже передано в суд, однако расследование еще продолжается. По данным газеты «Известия», на данный момент задержаны не все члены банды, кроме того не точных данных о судьбе всех пострадавших. Один из главарей банды Зохраб Али оглы Гасымов был заочно арестован, сейчас он находится в международном розыске.