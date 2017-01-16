Захарова рассказала, как спецслужбы США мешали закупать лекарства для Примакова

Москва, 16 января. Из-за вмешательства американских спецслужб тяжело больной бывший председатель правительства России Евгений Примаков получил необходимые лекарства существенно позже, чем требовалось. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, несколько лет одному из российских дипломатов в США было поручено приобрести лекарство для Примакова. Закупка лекарства осуществлялась полностью официально через практикующего врача с предоставлением всех необходимых документов.

Однако когда российский дипломат пришел в аптеку, его задержали сотрудники спецслужб США. Они отняли у него деньги и лекарство, а также в нарушении всех законов удерживали его около часа. Деньги и медикаменты, по словам Захаровой, не возвращены до сих пор. Кроме того, они попытались завербовать задержанного дипломата, а когда это не получилось – начали шантажировать и обвинять в незаконном обороте лекарств. В итоге, через несколько дней его выслали из США.

По словам Захаровой, после того, как о инциденте был проинформирован Госдепартамент США, Джон Керри лично принял меры, чтобы лекарство доставили в Россию. Однако, отметила Захарова, время было потеряно