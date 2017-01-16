Трамп хочет договориваться с Россией о сокращении ядерного оружия

Вашингтон, 16 января. Дональд Трамп, избранный президент США, заявил, что у него есть решение одной из проблем в отношениях между США и Россией, и оно касается сокращения ядерного оружия.

Трамп считает, что задача сокращения ядерного вооружения США и России, настолько важна, что ее нужно обязательно решить во взаимодействии с Россией. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на The Times, Трамп заявил: «Ядерное оружие должно быть сокращено и существенно сокращено».

Отметим, что ранее Трамп говорил о необходимости усиления ядерного потенциал США. Позднее представитель избранного президента разъяснял слова Трампа как намерение договориться с Москвой о сокращении ядерного оружия.