Оппозиционный блок «Завтра Сирии» надеется на успешную встречу в Астане

Каир, 16 января. Конференция по Сирии в Астане создаст необходимые условия для мирного урегулирования сирийского конфликта. С таким заявлением выступил глава блока «Завтра Сирии» Ахмед Джерба.

На встрече с послом РФ в Египте, Джерба выразил надежду, что во время встречи в Астане сложатся предпосылки для достижения мирного политического урегулирования гражданского конфликта в Сирии. Также заявил, что рассчитывает на то, что конференция в Астане поможет довести дело до переговоров в Женеве, которые поставят точку в сирийском конфликте.