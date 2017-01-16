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Оппозиционный блок «Завтра Сирии» надеется на успешную встречу в Астане
Весь мир

Оппозиционный блок «Завтра Сирии» надеется на успешную встречу в Астане

Сегодня 1:37
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Оппозиционный блок «Завтра Сирии» надеется на успешную встречу в Астане

Каир, 16 января. Конференция по Сирии в Астане создаст необходимые условия для мирного урегулирования сирийского конфликта. С таким заявлением выступил глава блока «Завтра Сирии» Ахмед Джерба.

На встрече с послом РФ в Египте, Джерба выразил надежду, что  во время встречи в Астане сложатся предпосылки для достижения мирного политического урегулирования гражданского конфликта в Сирии. Также заявил, что рассчитывает на то, что конференция в Астане поможет довести дело до переговоров в Женеве, которые поставят точку в сирийском конфликте.

 

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Антон Зарубин
#сирия
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