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Эрдоган почти у цели: парламент Турции принял в I чтении переход к президентской форме правления
Весь мир

Эрдоган почти у цели: парламент Турции принял в I чтении переход к президентской форме правления

Сегодня 1:46
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Эрдоган почти у цели: парламент Турции принял в I чтении переход к президентской форме правления

Анкара, 16 января. Законопроект, согласно которому Турция может перейти к президентской форме правления, принят парламентариями республики в I чтении.

Проект, в котором, как сообщает Газета.ру, зафиксировано 18 пунктов, на рассмотрение парламента внесла правящая Партия справедливости и развития (ПСР), выполняя волю своего лидера — Эрдогана. В случае, если законопроект будет принят окончательно, Эрдоган получит гораздо более широкие законные полномочия, чем на текущий момент.

Кроме того, это будет означать демонтаж той системы управления Турцией, которую еще в 1923 году создал легендарный Мустафа Кемаль Ататюрк. 

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Алексей Громов
#турция #эрдоган #ататюрк
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