Вучич рассказал, как Сербии удалось сохранить мир в Косово

Белград, 16 января. Избежать боевых столкновений и сохранить мир на территории самопровозглашенного Косова удалось лишь благодаря мудрости Сербии, которая сумела не поддаться на албанские провокации. Об этом рассказал премьер-министр Сербии Александар Вучич.

По его словам, инцидент с поездом смог разрешиться мирно лишь благодаря желанию Сербии сохранить мир в регионе, а также мудрости ее политического руководства. Он отметил, что если бы Сербия поддалась на провокации Косова, жертвы бы были с обеих сторон.

Напомним, что из-за угроз косовских националистов, угрожавших терактом, пришлось отменить рейс поезда Белград–Косово.