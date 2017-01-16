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Президент Сербии: Инцидент с поездом мог привести к боевым действиям против Косово
Политика

Президент Сербии: Инцидент с поездом мог привести к боевым действиям против Косово

Сегодня 1:16
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Президент Сербии: Инцидент с поездом мог привести к боевым действиям против Косово

Белград, 16 января. Инцидент с белградским поездом мог стать причиной начала реальных боевых действий, заявил президент Сербии Томислав Николич. Он обвинил власти самопровозглашенного Косова в намеренной дестабилизации ситуации на Балканах с молчаливого одобрения Запада.

По словам Николича, вчера Сербия была на грани столкновения с Косово. Он предупредил, что следующая албанская провокация может закончиться плохо. Произошедшее сербский президент назвал «судорогами уходящей американской администрации».

Напомним, что сербский пассажирский поезд, следовавший по маршруту Белград–Косово, был вынужден вернуться в сербскую столицу из-за угроз этнических албанцев устроить теракт на пути следования состава.

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Антон Зарубин
#сербия #николич
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