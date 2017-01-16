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Стали известны новые версии гибели радикально настроенного сына от рук отца в Ингушетии
Россия

Стали известны новые версии гибели радикально настроенного сына от рук отца в Ингушетии

Сегодня 1:04
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Стали известны новые версии гибели радикально настроенного сына от рук отца в Ингушетии

Назрань, 16 января. Трагическое убийство в Ингушетии, расследуемое СК РФ, привело к задержанию 51-летнего жителя Назрани, смертельно ранившего своего сына.

Как сообщалось ранее, смертельный выстрел прозвучал в ходе горячей дискуссии между отцом и сыном — молодым человеком 25 лет — высказывавшим радикальные взгляды по политическим вопросам. Отмечалось также, что степень радикальности высказываний молодого ингуша заставили отца заподозрить сына в причастности к бандподполью.

Теперь стало известно, что по одной из версий, ссора началась уже после того, как отец нашел у сына оружие и потребовал объяснить, что оно делает в его доме. По некоторым данным, роковой выстрел прозвучал, когда отец попытался отнять у сына пистолет.

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Алексей Громов
#ингушетия #назрань #ск рф
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