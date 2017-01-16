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Кадыров: Террористы хотели захватить танковую часть в Чечне
Происшествия

Кадыров: Террористы хотели захватить танковую часть в Чечне

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Кадыров: Террористы хотели захватить танковую часть в Чечне

Грозный, 16 января. Основной целью уничтоженной 11 января в Чечне группы боевиков был захват танковой части. Об этом рассказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Также он сообщил, что боевики намеревались напасть на поселок Ханкала.

11 января была ликвидирована группа из четырех боевиков в Курчалоевском районе Чечни. Во время боя с террористами также погибли два военнослужащих Росгвардии. В субботу, согласно заявлению Кадырова, был задержан террорист Имран Дацаев, который входил в состав банды, тесно сотрудничавшей с террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как рассказал Кадыров, задержанный рассказал о планах группировки. Сообщается, что они намеревались убивать представителей власти и духовенства, а также захватить танковую часть и напасть на Ханкалу.

 

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Антон Зарубин
#кадыров #чечня
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